Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі, де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія передала партнерам пропозиції щодо зустрічі в "нормандському форматі".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія-1", пише ТАСС.

"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт в "нормандському форматі", - не важливо, на якому рівні - ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції, - сказав Лавров.

Він зазначив, що партнери "досі не передавали Росії своє бачення очікуваних результатів".

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12 жовтня у Франції повідомили про проведення в найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції та Німеччини).

Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів у "нормандському форматі" найближчим часом не буде, а Україна нібито "спотворює факти" і "не виконує минулі домовленості".

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає "слабким виправданням" слова Лаврова.

Автор: Людмила Жерновська