"А потім росіяни не розуміють, чому їхнім словам більше ніхто не вірить", - зазначив глава МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував відмову міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від зустрічі у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина і Франція). За словами українського політика, у РФ доволі "слабкі виправдання".

Своєю реакцією глава МЗС поділився у мікроблозі Twitter.

Нещодавно російський міністр заявив, що зустрічі у "нормандському форматі" найближчим часом не буде, і що Україна нібито "перекручує факти" та "не виконує минулі домовленості". У відповідь на це Кулеба написав:

"Слабке виправдання. Мовляв, Путін не обіцяв провести зустріч міністрів Нормандського формату, а "обіцяв доручити розглянути, як можна вийти" на таку зустріч. А потім росіяни не розуміють, чому їхнім словам більше ніхто не вірить."

Міністерська зустріч у "нормандському форматі" - довідка УНІАН

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Читайте такожУ НАТО жорстко відповіли на істерики Кремля щодо майбутнього членства УкраїниОстанній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбувся в Парижі в грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

12 жовтня у Франції повідомили про проведення у найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції та Німеччини).

Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Проте після цього голова МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Дмитра Кулебу у так званому "перекручуванні фактів" щодо зустрічі. Також він заявив, що саміту не буде.

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Автор: Віталій Саєнко