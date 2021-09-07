Оціночна вартість головного убору становить близько 200 тисяч доларів.

У Лондоні на аукціон виставили капелюх Наполеона.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Встановити, що капелюх належав саме самопроголошеному імператору Франції, допоміг аналіз ДНК.

Власник головного убору навіть не підозрював, хто її носив, поки його не вмовили провести дослідження.

Читайте такожНа аукціоні у Франції продають величезний скелет динозавра "Великий Джон" (відео)Зазначається, що на тканині вдалося знайти кілька волосин, які належали Бонапарту.

Оціночна вартість головного убору – близько 200 тисяч доларів.

За інформацією The Guardian, ретельно дослідивши капелюх різними методами, включаючи електронну мікроскопію, в ній виявили п'ять волосків Наполеона.

Нинішній власник капелюха придбав її на невеликому німецькому аукціоні за відносно низьку ціну.

На цей час відомо, що лот спочатку покажуть публіці в Гонконзі та Парижі. У Bonhams лот описали як "перший капелюх з ДНК імператора".

Передбачається, що торги відбудуться 27 жовтня в Лондоні.

Такий капелюх часто зустрічається на зображеннях Бонапарта на полі бою.

Автор: Катерина Шварц