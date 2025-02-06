Москва обтяжена низкою економічних проблем, і на їх вирішення може піти деякий час.

Протягом трьох років з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкційний тиск на країну-агресорку неухильно посилювався. Проте навіть після завершення війни, розвʼязаної проти України, стан російської економіки може погіршуватися, пише Business Insider.

Частково це пов'язано з тим, що Росія стала залежати від військових витрат для підтримки своєї економіки. Ще одна причина полягає в тому, що Москва обтяжена низкою економічних проблем, і на їх вирішення може піти деякий час, йдеться в новому звіті Центру аналізу європейської політики. Старший науковий співробітник інституції Олександр Коляндр стверджує, що навіть за відсутності бойових дій, військові витрати країни-агресорки залишатимуться високими.

В федеральному бюджеті РФ на 2025 рік передбачено рекордні витрати на армію – 13,5 трильйона рублів. Для порівняння, у минулому році ця сума становила 10,8 трильйона рублів. На думку економістів, таке стимулювання значною мірою відповідальне за нещодавнє економічне зростання Росії, ВВП якої минулого року зріс приблизно на 4%. Проте інші показники довгострокових перспектив Росії виглядають слабшими.

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Зараз на російському ринку відчувається гостра нестача працівників.

"Поєднання демографічної кризи, відтоку мізків і високого попиту з боку оборонної промисловості та армії буде тиснути на ринок, змушуючи Кремль вибирати між залученням іноземних робітників з ризиком соціального невдоволення і постійним дефіцитом робочої сили", – акцентував Коляндр.

Через виїзд освічених росіян країна-агресорка почала відставати від конкурентів і в технологічному просторі, що також може вплинути на розвиток російської економіки в майбутньому.

Втеча найосвіченіших російських працівників також призвела до відставання Росії в технологічному просторі – ще одна проблема, яка, на думку економістів, може вплинути на довгострокове зростання Москви.

"Росія залишається технологічно відсталою і залежною від високотехнологічного імпорту. Бюджет на 2025 рік, в якому витрати на науку, освіту та охорону здоров'я приносяться в жертву на користь оборони, ілюструє цю проблему", – пояснив Коляндр.

Чималу роль у цій ситуації відіграють і західні санкції. Зокрема, впав дохід РФ від деяких з її найважливіших експортних товарів – нафти і газу. І Кремль очікує, що доходи від нафти і газу будуть продовжувати скорочуватися до 2027 року.

Санкції проти РФ: останні новини

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради нацбезпеки та оборони від 5 лютого. Обмеження торкнулися капітанів "тіньового флоту" РФ, а також викрадачів культурної спадщини України.

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що в російській економіці зʼявляються тріщини. Вона закликала Захід посилювати санкцїі проти РФ, аби надати Україні найкраще становище для укладення мирної угоди.

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