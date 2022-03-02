Рівень завантаженості пунктів пропуску також знижується.

На західній ділянці кордону фіксується певне зменшення потоку громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови, рівень завантаженості пунктів пропуску також знижується.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Для якомога швидшого перетину кордону радимо громадянам обирати менш завантажені пункти пропуску, інформацію про які отримувати зі сторінки Західного регіонального управління Західний Кордон. Вкотре відмітимо, прикордонники України разом з колегами суміжних країн роблять все можливе задля пришвидшення оформлення громадян, особливо на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ також підкреслили, що не потрібно розганяти дезінформацію про дискримінацію за расою чи національністю під час заходів контролю та перетину державного кордону.

"Черговість перетину кордону застосовується до всіх національностей, як і законодавчо визначена процедура оформлення документів, яка нині спрощена з гуманітарних підстав і допускається до жінок та дітей, першочерговість пропуску яких також є пріоритетом, особливо в час військового вторгнення Росії. Крім того, інформація, яку поширюють серед закордонної преси про заборону виїзду з України іноземцям, не відповідає дійсності. Прикордонники забезпечують оформлення громадян інших країн, у тому числі студентів, які бажають повернутися на батьківщину, відповідно до норм законодавства та максимально допомагають в перетині кордону", - пояснили в ДПСУ.

Нагадаємо, в Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч осіб, переважна більшість тих, хто повернувся в Україну після 24 лютого, - чоловіки. Так, українські громадяни, які працюють або тимчасово живуть за кордоном, повертаються на батьківщину для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

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