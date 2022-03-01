Українські громадяни, які працювали за кордоном, поповнюють лави Збройних сил / фото t.me/bashtanka_now
В Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч осіб, переважна більшість тих, хто повернувся в Україну після 24 лютого, - чоловіки.
Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
"Українські громадяни, які працюють або тимчасово живуть за кордоном, повертаються на батьківщину для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Вони поповнюють ряди Збройних сил, інших військових формувань і Сил територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.
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