Українські громадяни, які працюють або тимчасово живуть за кордоном, повертаються на батьківщину для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

В Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч осіб, переважна більшість тих, хто повернувся в Україну після 24 лютого, - чоловіки.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Українські громадяни, які працюють або тимчасово живуть за кордоном, повертаються на батьківщину для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Вони поповнюють ряди Збройних сил, інших військових формувань і Сил територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України: