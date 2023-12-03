Вашингтон не збирається припиняти допомогу Ізраїлю, але хоче, щоб той був обережніший в бойових діях.

США діяли б так само, як зараз діє Ізраїль, якби зазнали аналогічного нападу, який вчинив ХАМАС 7 жовтня. Таку думку висловив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю американському телебаченню. Цитати з ефіру наводить The Hill.

"Ізраїль — це суверенна держава, яка зазнала жорстокого нападу 7 жовтня. Вони мають повне право та обов’язок переслідувати терористичну групу, яка вчинила ці атаки. До речі, вони чітко дали зрозуміти, що збираються зробити це знову та ще більше. Вони мають повне право та обов’язок йти за ними. Ми б зробили те саме — будь-яка нація", — сказав Кірбі.

За його словами, США продовжують ділитися з ізраїльськими партнерами "перспективами та нашими уроками, отриманими щодо війни в містах". Також Кірбі запевнив, що США не збираються припиняти поставки Ізраїлю необхідної військової допомоги, але хочуть, щоб супутніх жертв серед цивільних було менше.

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"Звичайно, ми збираємося ділитися тим, чим належить ділитися з друзями. Вони приймають ці рішення. Вони обирать цілі, які вони будуть вражати. Ми, очевидно, продовжимо говорити з ними про те, щоб бути максимально обережними. Ми не хочемо бачити більше вбивств невинних мирних жителів", – наголосив він.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, цього тижня скінчилося кількаденне перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС. Ізраїльська армія поновила бомбардування палестинського анклаву та має намір відновити наземний наступ.

Але на тлі величезних жертв серед цивільного населення Гази у попередні тижні США виставили своєму союзнику більш чіткі "червоні лінії", аби ізраїльтяни докладали більше зусиль для зменшення кількості супутніх жертв серед цивільного населення.

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