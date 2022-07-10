Ще три людини, як очікується, оголосять про рішення змагатися за лідерство в партії.

Ще чотири консерватори вступили в гонку за крісло лідера Консервативної партії і посаду прем'єра Великобританії.

Як повідомляє Sky News, на посаду Бориса Джонсона мітять 8 осіб.

Раніше до гонки приєдналися колишній голова казначейства Ріші Сунак, колишній військовий і голова спеціального комітету у закордонних справах Том Тугендхат (перший депутат, який взяв участь в перегонах), колишній міністр з питань рівноправності Кемі Баденох, генеральний прокурор Суелла Браверман.

Ще чотири депутати-консерватори приєдналися до перегонів. Це:

Надхім Захаві, нещодавно призначений голова казначейства;

Грант Шаппс, міністр транспорту:

колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Хант;

колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Три людини (міністр закордонних справ Ліз Трасс, міністр внутрішніх справ Пріті Патель, міністр торгівлі Пенні Мордаунт), як очікується, також оголосять про рішення змагатися за лідерство в партії.

Джеремі Хант, який був міністром охорони здоров'я за Терези Мей - єдиний великий кандидат, який не працював в уряді Джонсона.

Як писав УНІАН, міністра оборони Бена Уоллеса вважали головним претендентом на роль наступного прем'єр-міністра. Згідно з останнім опитуванням британської компанії YouGov, він випереджав навіть міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

9 липня він оголосив, що не братиме участі в боротьбі за посаду голови Консервативної партії та уряду країни.

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