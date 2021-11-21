Явка склала близько 32%.

На виборах в Болгарії перемагає чинний президент Румен Радев, який нещодавно назвав окупований Крим російською територією.

Про це пише Радіо Свобода.

Згідно з даними соціологічних агентств, Радев набрав близько 66% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков - близько 32%.

Явка виборців склала близько 32%. Це рекордно низький показник за всю історію президентських виборів в країні.

Читайте такожЗростає присутність російських військ навколо України та Білорусі - прем'єр ПольщіРадев вже оголосив про свою перемогу на президентських виборах. За словами політика, його перемога показала, що демократичний процес в Болгарії працює.

Герджиков визнав свою поразку на президентських виборах і привітав Румена Радєва з перемогою.

Президент Болгарії назвав Крим російським

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада під час передвиборчих дебатів президент Болгарії Румен Радев назвав Крим, який тимчасово окупований Російською Федерацією, російською територією.

19 листопада до Міністерства закордонних справ України був запрошений посол Болгарії в Києві Костадін Коджабашев. У МЗС України заявили про неприпустимість висловлювань Радєва.

Того ж дня в коментарі журналістам Радєв заявив, що вважає Крим "російським", хоча визнає, що російська анексія українського півострова є порушенням міжнародного права.

"Немає ніякої драми. Питання абсолютно зрозумілий. Анексія Криму є порушенням міжнародного права, але, як я сказав вчора (18 листопада) ввечері, в політиці є реалії, і на даний момент Крим є російським", – сказав Радєв.

Автор: Людмила Жерновська