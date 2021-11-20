Також глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Румен Радев підіграє російській пропаганді.

Висловлюваннями щодо приналежності окупованого Росією Криму президент Болгарії Румен Радев завдав удару дружнім українсько-болгарським відносинам.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", - заявив Кулеба.

Читайте такожПрезидент Болгарії назвав Крим "російським": Україна відреагувалаЯк повідомляв УНІАН, 18 листопада під час передвиборчих дебатів президент Болгарії РуменРадев назвав Крим, який тимчасово окупований Російською Федерацією, російською територією.

19 листопада до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. В МЗС України заявили про неприпустимість висловлювань Радева.

Того ж дня у коментарі журналістам Радев заявив, що вважає Крим "російським", хоча визнає, що російська анексія українського півострова є порушенням міжнародного права.

"Немає жодної драми. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму є порушенням міжнародного права, але, як я сказав учора (18 листопада) ввечері, у політиці є реалії, і на даний момент Крим є російським", – сказав Радев.

Автор: Вікторія Токарєва