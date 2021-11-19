В ЄС підтвердили позицію, що Крим - українська територія, протиправно анексована Росією.

В Європейському Союзі відповіли президенту Болгарії Румену Радеву, кому насправді належить Кримський півострів.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано, відеозапис брифінгу розміщений на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

"Європейська позиція стосовно Криму дуже чітка з 2014 року та була підсилена і повторена Європейським Союзом незліченну кількість разів. З точки зору Європейського Союзу, його 27 країн-членів, Крим - це Україна. Крим - це українська територія, яка протиправно була анексована Росією з порушенням міжнародного права", - сказав Стано.

Президент Болгарії назвав Крим "російським"

Читайте такожРада має бути готовою запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю - голова МВС (оновлено)Як повідомляв УНІАН, чинний президент Болгарії Румен Радев назвав український Крим, який тимчасово окупований Російською Федерацією, російською територією.

Про це він заявив на телевізійних дебатах перед другим туром президентських виборів, що відбудуться 21 листопада.

Водночас, його опонент Анастас Герджиков назвав Крим українською територією.

При цьому, 19 листопада до міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. В МЗС України заявили про неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева.

Автор: Віталій Саєнко