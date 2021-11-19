Росія на сьогодні проводить масштабну спецоперацію щодо дестабілізації України за декількома напрямками.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері.
"Ситуація повністю контролюється. Я перебуваю якраз у США для того, щоб, скажімо так, пришвидшити та поліпшити рівень взаємодії з нашими основними партнерами. Щойно я закінчив офіційну зустріч у Пентагоні зі своїм колегою, ми обмінялися інформацією, обмінялися думками, наші думки повністю співпадають. Відбувається масштабна спецоперація проти України зі дестабілізації ситуації всередині та зовні", - сказав Буданов.
За його словами, задум Росії - "дестабілізація ситуації зсередини, використовуючи дуже багато наративів".
"Від антивакцинаторів, закінчуючи невдоволеннями з різних причин. Далі. Криза мігрантська, яка має так само на меті збурити суспільство. Масштабна енергетична криза, яка все ж таки насувається, за нашою оцінкою. Економічна криза. І на тлі цього - масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення буде продовжуватися і вийде на пік приблизно в кінці січня-місяця", - пояснив Буданов.
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Російські війська біля кордону України
Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.
Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.
Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.
15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.