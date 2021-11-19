За даними розвідки, мова йде про антивакцинаторський рух, економічну та енергетичну нестабільність.

Росія на сьогодні проводить масштабну спецоперацію щодо дестабілізації України за декількома напрямками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері.

"Ситуація повністю контролюється. Я перебуваю якраз у США для того, щоб, скажімо так, пришвидшити та поліпшити рівень взаємодії з нашими основними партнерами. Щойно я закінчив офіційну зустріч у Пентагоні зі своїм колегою, ми обмінялися інформацією, обмінялися думками, наші думки повністю співпадають. Відбувається масштабна спецоперація проти України зі дестабілізації ситуації всередині та зовні", - сказав Буданов.

За його словами, задум Росії - "дестабілізація ситуації зсередини, використовуючи дуже багато наративів".

"Від антивакцинаторів, закінчуючи невдоволеннями з різних причин. Далі. Криза мігрантська, яка має так само на меті збурити суспільство. Масштабна енергетична криза, яка все ж таки насувається, за нашою оцінкою. Економічна криза. І на тлі цього - масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення буде продовжуватися і вийде на пік приблизно в кінці січня-місяця", - пояснив Буданов.

Російські війська біля кордону України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Автор: Леся Лещенко