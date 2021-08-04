Для відновлення стіни потрібно не менше чотирьох тижнів.

На відвідувачів музею "Титаніка", який знаходиться в американському штаті Теннессі, впала стіна у вигляді айсберга.

Про це повідомляє ABC News.

В результаті події постраждали три людини, їх усіх госпіталізували.

Як повідомляє Knoxville News Sentinel, в поліції заявили, що обвалення було випадковим.

Після нещасного випадку музей закрили на один день. Для відновлення стіни буде потрібно не менше чотирьох тижнів, стверджує адміністрація музею.

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Музей "Титанік" - що відомо

8 квітня 2010 року в американському місті Піджен-Форжд в штаті Теннесі був відкритий найбільший у світі музей "Титаніка".

Будівля музею являє собою зменшену вдвічі копію лайнера.

При вході кожен відвідувач отримує квиток - своєрідний "посадковий талон" з ім'ям реально існуючого пасажира "Титаніка", про долю якого він зможе дізнатися лише після закінчення візиту.

Автор: Денис Прядко