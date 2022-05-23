Як зазначав голова НАЗК Олександр Новіков, ухвалення цього закону дозволить також конфіскувати активи Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", яким спрощено процедуру конфіскації майна росіян під санкціями.

Про це повідомили в Офісі президента.

Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія таких санкцій.

"Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет коштом ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників", – зазначив Зеленський.

Так, визначено, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб. Очікується, що таким органом стане Міністерство юстиції. Воно має організувати роботу з виявлення та розшуку таких, що підлягають блокуванню, активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки та оборони.

Справи про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада проголосувала за цей закон 21 квітня. Проте президент повернув його зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду. 12 травня відбулося ухвалення закону з пропозиціями глави держави.

Як зазначав голова НАЗК Олександр Новіков, ухвалення цього закону дозволить конфіскувати активи, які складають мільярди гривень, колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пропонував країнам-партнерам підписати багатосторонній договір для передачі арештованих російських коштів і активів на відбудову України.

За його словами, "на основі такого договору російські кошти та майно, які знаходяться у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію".

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