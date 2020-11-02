У момент аварії в поїзді був тільки машиніст, який не постраждав.

У Роттердамі поїзд метро виїхав за огорожу і завис на скульптурі «Хвости китів».

Про це повідомляє Dutch News.

Інцидент стався на кінцевій зупинці в місті Спейкеніссі. У момент аварії в поїзді був тільки машиніст, який не постраждав. Вагон завис на скульптурі на висоті близько десяти метрів.

Повідомляється, що аварія сталася близько опівночі - звук розбудив людей, що живуть в сусідніх будинках.

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Компанія-оператор почала проводити операцію з безпечного повернення потягу на станцію.

Згадана скульптура "Хвости китів" зроблена з поліестеру, її встановили у водоймі ще у 2002 році.

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Автор: УНІАН