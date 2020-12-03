В результаті бойових дій в Нагірному Карабасі кількість загиблих азербайджанських військових склала 2 тис. 783 людини.
Ще понад 100 військових зникли безвісти, передає BBC із посиланням на Міноборони Азербайджану.
Крім цього, 1 тис. 245 азербайджанських військових перебувають на лікуванні.
Відзначається, що протягом усієї війни азербайджанське військове відомство не розкривало число втрат у Карабасі. Генпрокуратура Азербайджану повідомляла про жертви серед мирного населення.
Читайте такожТуреччина і РФ домовилися про створення центру з контролю за Нагірним Карабахом
Вірменські сили втратили 2718 осіб, за останніми даними МОЗ Вірменії. Упізнання тіл триває в обох країнах.
Мирна угода по Карабаху: що відомо
- Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинуватили одна одну у взаємних обстрілах, в результаті яких є загиблі.
- 10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.
- У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії і Туреччини.
- Жителі Єревану, що протестують проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення і увірвалися в будівлю уряду Вірменії.
Нагірний Карабах: історія конфлікту
Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародна спільнота не визнала референдум.
Читайте такожNational Interest: Азербайджан зробив помилку, коли впустив війська Росії на свою територію
У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.
У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram