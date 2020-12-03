Раніше Міноборони Азербайджану не розкривало число своїх втрат в Нагірному Карабасі.

В результаті бойових дій в Нагірному Карабасі кількість загиблих азербайджанських військових склала 2 тис. 783 людини.

Ще понад 100 військових зникли безвісти, передає BBC із посиланням на Міноборони Азербайджану.

Крім цього, 1 тис. 245 азербайджанських військових перебувають на лікуванні.

Відзначається, що протягом усієї війни азербайджанське військове відомство не розкривало число втрат у Карабасі. Генпрокуратура Азербайджану повідомляла про жертви серед мирного населення.

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Вірменські сили втратили 2718 осіб, за останніми даними МОЗ Вірменії. Упізнання тіл триває в обох країнах.

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Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародна спільнота не визнала референдум.

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У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: Олександр Топчій