Один із найбатших людей світу пропонує обраному главі Білого дому допомогу у питаннях дерегуляції.

Засновник Amazon Джефф Безос "насправді дуже оптимістично" дивиться на другий термін новообраного президента США Дональда Трампа. Про це він заявив під час саміту DealBook у Нью-Йорку, повідомляє AP.

При цьому Безос запропонував обраному главі Білого дому допомогу у вирішенні питань зменшення державного регулювання.

"Здається, у нього багато енергії, спрямованої на зменшення регулювання. Якщо я можу допомогти зробити це, я допоможу йому. У нас занадто багато правил у цій країні", - сказав Безос.

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ЗМІ нагадує, що ці коментарі послідували за жовтневим рішенням Безоса заборонити газеті The Washington Post, якою він володіє, підтримувати кандидата в президенти. Цей крок призвів до того, що десятки тисяч людей скасували свої підписки та протестів журналістів видання.

У свою чергу Трамп критикував Безоса та його компанії, включаючи Amazon і The Washington Post, під час свого першого терміну. Так, у 2019 році Amazon стверджував у судовій справі, що упередженість Трампа щодо компанії зашкодила її шансам отримати контракт з Пентагоном на 10 мільярдів доларів. Пізніше адміністрація Байдена уклала контракт як з Amazon, так і з Microsoft.

Конфлікт Трампа та Безоса - останні новини

У листопаді обраний президент США Дональд Трамп звинуватив низку ЗМІ в упередженості щодо нього. Зокрема, він звернувся до Федеральної виборчої комісії зі скаргою на газету The Washington Post, яка належить Джеффу Безосу, звинувативши її в незаконних пожертвуваннях у натуральній формі на кампанію його суперниці Камали Гарріс.

У виданні заявили, що звинувачення були "некоректними" і "необґрунтованими". Водночас Комітет із захисту журналістів назвав погрози Трампа на адресу медіа "явною і прямою небезпекою для свободи ЗМІ".

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