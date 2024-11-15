Обраний президент посилює давню ворожість ЗМІ, подавши позови проти New York Times, CBS та інших.

До повернення Дональда Трампа в Білий дім залишилося лише два місяці, а обраний президент уже веде юридичну війну, подаючи шквал позовів проти медіакомпаній і видавництв, які критикували його.

Як пише The Guardian, лише за кілька днів до президентських виборів адвокат Трампа Едвард Ендрю Пальцик надіслав листа до New York Times і Penguin Random House з вимогою відшкодувати збитки в розмірі 10 млрд доларів за статті з критикою Трампа.

Цей лист приєднався до серії позовів проти інших медіакомпаній, які Трамп звинуватив у політичному цькуванні.

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У листі автори статей Пітер Бейкер, Майкл С. Шмідт, Сюзанна Крейг і Расс Бюттнер звинувачуються в "неправдивих і наклепницьких заявах" про Трампа, додаючи, що New York Times є "повноводним рупором демократичної партії", яка веде наклеп проти політичних опонентів у промислових масштабах".

За даними ЗМІ, у листі згадуються дві конкретні статті Бюттнера і Крейга, які стосуються їхньої останньої книжки "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтринькав статки свого батька та створив ілюзію успіху".

У листі також вказується на статтю Бейкера від 20 жовтня під назвою "Для Трампа ціле життя скандалів наближає момент суду", а також на статтю Шмідта від 22 жовтня під назвою "Як наближаються вибори, Келлі попереджає, що Трамп правитиме як диктатор", повідомляють журналісти.

У листі, адресованому New York Times, видання звинувачують у "намірі зганьбити і принизити всесвітньо відомий бренд Трампа, який споживачі давно асоціюють із досконалістю, розкішшю та успіхом у сфері розваг, гостинності та нерухомості, а також у багатьох інших галузях, а також у неправдивому та зловмисному наклепі і приниженні його як кандидата на вищу державну посаду в Сполучених Штатах".

Крім New York Times, Penguin Random House і Daily Beast, Трамп і адвокати його кампанії подали до суду на телеканал CBS News, стверджуючи минулого місяця, що його інтерв'ю з Камалою Гарріс, показане 7 жовтня у програмі 60 Minutes, було відредаговано, а отже, стало "втручанням у вибори".

Приблизно в той самий час Трамп звернувся до Федеральної виборчої комісії зі скаргою на газету Washington Post, звинувативши її в незаконних пожертвуваннях у натуральній формі на кампанію Гарріс. Washington Post, яка цього року відмовилася підтримати будь-якого політичного кандидата за вказівкою свого власника-мільярдера Джеффа Безоса, який пізніше назвав переобрання Трампа "екстраординарним політичним поверненням", заявила, що звинувачення були "некоректними" і "необґрунтованими".

У відповідь на перемогу Трампа на перевиборах і його неодноразові нападки на журналістів Комітет із захисту журналістів назвав погрози Трампа на адресу преси "явною і прямою небезпекою для свободи ЗМІ".

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