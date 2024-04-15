Іран є найважливішим військовим постачальником Росії, але в разі ширшого конфлікту з Ізраїлем не зможе підтрмувати її на тому самомму рівні..

Напад Ірану на Ізраїль негативно вплине не тільки на ситуацію на Близькому Сході, а й на позиції Росії у війні в Україні, пише Business Insider, посилаючись на думку співробітниці американського аналітичного центру RAND Мішель Грізе.

"Хоча стверджувалося, що Москва виграє від хаосу на Близькому Сході, відволікаючи увагу і ресурси Заходу від України, вона багато чого втратить, якщо конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС переросте в ширшу війну", - написала Грізе.

Так, вона зазначила, що Іран наразі є найважливішим військовим постачальником Росії. Іранський "флот-привид" також перевозив російську нафту по всьому світу з початку війни в Україні, забезпечуючи приплив нафтових доходів Москви. Але якщо Іран виявиться втягнутим у ширший конфлікт, він не зможе забезпечити такий самий рівень підтримки Росії.

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"Ширший регіональний конфлікт, особливо якщо він охоплює прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, обмежить здатність Ірану продовжувати служити військовим постачальником Росії", - написала Грізе.

Ба більше, "Тегеран може вимагати більшої підтримки, коли у Росії обмежені можливості її надати", додала вона.

Крім того, ширший конфлікт на Близькому Сході може посилити вплив Китаю в регіоні за рахунок Москви

Як пише аналітик, незважаючи на те, що Росія стурбована війною в Україні, президенту Володимиру Путіну все ж вдалося позиціонувати себе як потенційного впливового посередника на Близькому Сході в умовах війни між Ізраїлем і Хамасом.

Але план Путіна може розвалитися, якщо війна перекинеться на регіональний рівень, оскільки Пекін також намагається зіграти роль миротворця.

"Росія буде особливо чутлива до спроб Китаю зазіхнути на її вплив на Близькому Сході", - написала Грізе.

Оскільки російська економіка, що перебуває під жорсткими санкціями, вже залежить від Китаю, вона буде ще більше схильна до примх Пекіна, якщо Москва не зможе утримати хоч найменший шматочок глобального впливу, який у неї ще є, вважає аналітик.

Конфлікт Ірану та Ізраїлю

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль ракетами і дронами-камікадзе. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було запущено понад 185 безпілотників, понад 36 крилатих і 110 балістичних ракет. Майже 99% із них перехопили.

Як зазначають аналітики, ця атака робить ймовірнішою ширшу війну на Близькому Сході, а її наслідки можуть бути ще серйознішими. Зокрема, одного дня Тегеран може оголосити, що отримав ядерну зброю.

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