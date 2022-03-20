Американський телеведучий Білл Мейхер пожартував, що нарешті у Америки є президент, якого всі люблять і має захмарний рейтинг підтримки.

Популярний американський телеведучий і шоумен Білл Мейхер у своєму шоу пожартував: "нарешті у Америки є президент, якого всі люблять, з рейтингом підтримки, що зашкалює до небес. Це президент України. Але все ж".

Даний жарт публіка сприйняла сміхом і оплесками. Це можна побачити на короткому уривку в ході його шоу.

Нагадаємо, серіал "Слуга народу" посів друге місце в рейтингу Netflix. Повідомляється, що "Слуга народу" знову доступний глядачам в США. У Netflix відзначають, що повернули серіал на численні прохання глядачів.

Вас також можуть зацікавити новини: