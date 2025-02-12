Американський президент поділився думками після розмови із президентом України.

Президент США Дональд Трамп виклав свою версію розмови із українським колегою Володимиром Зеленським. Подробиці він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

"Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче миру", - йдеться у дописі.

За словами Трампа, він обговорюював із Зеленським "різні теми, пов’язані з війною", але головним чином - заплановану на п’ятницю зустріч української та американської делегацій на Мюнхенській конференції з безпеки.

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"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерть і руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!" - написав Трамп.

Трамп провів переговори з Путіним та Зеленським

Як писав УНІАН, сьогодні увечері (за американським часом - вранці) Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп назвав розмову "тривалою та дуже продуктивною", і заявив, що вони домовилися працювати разом - "дуже тісно, ​​включаючи відвідування держав одна одної", а також розпочнуть переговори "негайно". Російська сторона повідомила, що Путін запросив Трампа у Москву.

Одразу після розмови з Путіним Трамп зателефонував до Києва. За словами Володимира Зеленського, він говорив з американським колегою "про можливості досягти миру" і перспективи технологічної співпраці. Також зачепили питання угоди про українські ресурси, які зацікавили Трампа.

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