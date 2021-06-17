За словами Байден, наступні місяці стануть "випробуванням".

Президент США Джо Байден заявив, що поведінка президента РФ Володимира Путіна ще може змінитися під впливом світу.

Про це він сказав на прес-сконференції після саміту, пише ТСН.

За його словами, наступні місяці стануть "випробуванням" щодо того, чи зможе сьогоднішня дискусія двох лідерів призвести до прогресу.

Джо Байден вважає, що можливість таких змін стане зрозумілою через 6-12 місяців після їхньої зустрічі.

"Тут йдеться про те, як ми рухатимемося далі. Я слухав досить велику частину прес-конференції президента Путіна. Він сказав, що йдеться про практичні прямі конкретні рішення, які нам потрібно ухвалити. Мине шість-дванадцять місяців - ми подивимося, що у нас відбуватиметься. У тому числі щодо звільнення людей з російських в'язниць і щодо того, що буде зроблено у галузі кібербезпеки" - пояснив Байден.

Зустріч Байдена і Путіна в Женеві

У Женеві пройшла зустріч президента США Джо Байдена з російським главою держави Володимиром Путіним.

Переговори між президентами РФ і США у вузькому і розширеному складі тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву. Зустріч двох лідерів відбулася на Женевській віллі "Ла Гранж".

За підсумками зустрічі першим прес-конференцію дав Путін. Зокрема, він говорив про вступ України в НАТО, Донбас і Мінські угоди.

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Автор: Олег Давигора