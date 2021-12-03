На його думку, потрібен "жорсткий каталог каральних заходів" не пізніше 8 грудня.

Український посол Андрій Мельник у коментарі німецьким журналістам висловив сподівання, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц діятиме щодо агресії Росії проти України рішуче.

Про це йдеться у публікації BILD.

"Ризик нового військового нападу Росії на Україну ніколи не був таким високим, як у ці тижні", – сказав дипломат.

Він пояснив, що зараз йдеться про "виживання України як незалежної держави".

Читайте такожЛукашенко у Криму: у мережі повідомили план візиту"Тому що Путін хоче позбавити нас права на існування. Він намагається зруйнувати українську державність", – додав Мельник.

Посол України побоюється, що "масована атака Росії зі сходу, а також з півдня (з окупованого Криму) та з півночі може бути неминучою.

Щоби вчасно запобігти "фатальній інтервенції й гуманітарній кризі", "треба щось більше, ніж слова попередження з Берліна".

Мельник закликав Олафа одразу після обрання канцлером зробити недвозначні попередження Росії та чітко продемонструвати усю серйозність наслідків нападу на Україну.

На його думку, потрібен "жорсткий каталог каральних заходів" не пізніше 8 грудня.

Йдеться про повну ізоляцію Росії з боку міжнародних організацій; ембарго на весь стратегічний експорт газу, сирої нафти та вугілля; цілковиту заборону на інвестиції в РФ; замороження російських держактивів за кордоном; відключення РФ від SWIFT.

"Тільки ці наявні загрози з боку нового федерального уряду можуть переконати Путіна відійти від намірів розпочати нову війну у центрі Європи", – відповів Мельник.

Позиція нової коаліції Німеччини щодо України

24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПГ), партії "Союз-90"/"зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду.

В угоді зазначається, що новий уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. Також Німеччина має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною, зокрема у галузях відновлювальних джерел енергії, виробництва водню.

Кандидатом на посаду канцлера ФРН є Олаф Шольц (СДПГ).

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська