За підсумками зустрічі ЗСУ отримають підсилення у вигляді німецьких гаубиць.

Генерал ЗСУ Олександр Павлюк провів таємну зустріч із командувачами країн-членів НАТО в німецькому Дрездені.

За даними джерел BILD, закрита зустріч вищих військових керівників 35 країн, здебільшого з Європи, була триденною і завершилася 29 серпня.

Колег приймав інспектор сухопутних сил Німеччини генерал-лейтенант Альфонс Майс. Серед гостей були генерали з Нідерландів, Естонії, Іспанії, Великої Британії, Швеції, Албанії, Греції. Україну представив командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. США - командувач армії в Європі та Африці Дерріл А. Вільямс.

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Усіх їх просили не повідомляти журналістам про зустріч, де було показано новітні зразки німецької військової техніки.

Як повідомляє видання, серед показаного був колісний комплекс ППО Skyranger для боротьби з дронами. Потужність двигуна 720 к.с., максимальна швидкість 100 км/год, ціна - 18 млн євро.

Автоматичною гарматою калібру 30 мм можна збивати дрони в радіусі 3 км, а чотирма ракетами "Стінгер" - до 9 км. Цей комплекс уже замовили Австрія, Угорщина і Данія.

Також була представлена безпілотна колісна гаубиця RCH-155: 815 к.с., до 700 км пробігу, ціна - 10 млн євро. Вона може вести вогонь під час руху на швидкості до 30 км/год з далекобійністю 54 км і швидкістю стрільби до дев'яти пострілів на хвилину. Перші 54 гаубиці відправляться в Україну 2025 року.

"Коли ми були в Афганістані, у талібів не було ВПС. Зараз ми бачимо в Україні, що насамперед величезний стрибок зробило застосування дронів. Вони тепер всюдисущі на полі бою. Ось чому ми всі повинні протистояти цій новій загрозі з повітря", - констатував Майс.

Україна і НАТО

Україна досі потребує додаткових систем ППО, заявив військовий експерт Олександр Мусієнко. Зокрема, він зауважив, що насамперед ідеться про протидію ударним БПЛА противника. Оскільки ворог не лише збільшив кількість застосування "шахедів", а й дещо змінив програмне забезпечення.

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