Він зазначив, що Німеччина не може дозволити собі витрачати 5% ВВП на оборону.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус висловився проти вимоги президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Міністр в інтерв'ю газеті Tagesspiegel пояснив, що це дуже багато для Німеччини. "5% нашого ВВП відповідали б 42% федерального бюджету - це майже кожен другий євро, який витрачає уряд Німеччини, або 230 млрд євро. Ми не можемо собі цього дозволити і не можемо витратити стільки грошей", - заявив Пісторіус.

Він додав, що члени не можуть "прийняти цифру, яку назвав Трамп, без обговорення". При цьому Пісторіус все ж визнав, що потреба у збільшенні інвестицій в оборону незаперечна. "Я неодноразово і наполегливо виступав за це протягом останніх двох років", - зазначив міністр.

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Трамп і реформа НАТО

Ще за часів свого першого приходу в Білий дім Трамп порушував питання реформи НАТО, зокрема він вимагав від країн-членів почати більше виділяти в загальний бюджет альянсу. Але тоді країнам-членам вдалося відтягнути вирішення цього питання, а після закінчення каденції Трампа і зовсім його зам'яти.

Але з поверненням Трампа на пост президента США, це питання знову постало перед НАТО. Так, Трамп знову заявляв, що має намір звернутися до країн-членів альянсу з вимогою виділяти по 5% ВВП на оборону замість 2%.

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