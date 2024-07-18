За словами Томаса Єгера, навіть якщо США не вийдуть із НАТО, Трамп у будь-який момент може скасувати спільну оборону.

Невдалий замах на Дональда Трампа додав йому шансів на те, щоб за результатами президентських виборів у США посісти місце в Білому домі. Багато хто при цьому побоюється, що другий термін Трампа може ознаменуватися розривом трансатлантичних відносин. Про це пише Bild.

Професор політології Томас Єгер із Кельнського університету також вважає, що "Німеччина більше не буде червоною ганчіркою для Трампа".

"Оскільки справи в економіці йдуть гірше, ніж у США, а уряд витрачає більше коштів на оборону, стосунки можуть бути не такими напруженими, як під час його першого президентського терміну", - вважає експерт. Відео дня

При цьому він підкреслює, що в разі приходу до влади Трампа європейська система безпеки опиниться в хиткому становищі.

"Сам факт того, що Трамп перебуває при владі, послаблює НАТО. Тому що навіть якщо США не вийдуть із НАТО, варто очікувати, що Трамп у будь-який момент скасує спільну оборону. Наразі вона залежить від США, тому що європейські уряди не дбали про неї впродовж десятиліть", - пояснює Єгер.

На його думку, така ситуація буде вигідна для правителя Росії Володимира Путіна, бо він зможе наблизитися до своєї мети - досягнення політичного панування над Європою.

"Трамп хоче змусити Україну вести переговори, погрожуючи припинити постачання зброї. А на Росію він хоче чинити тиск, оголосивши, що в іншому випадку поставить Україні ще більше зброї. Результатом буде не мир, а відкладена капітуляція України", - каже політолог.

Трамп і війна в Україні - останні новини

Напередодні екс-президент США і чинний кандидат на посаду глави Білого дому Дональд Трамп заявив, що казав Путіну "ніколи не лізти в Україну". За його словами, під час своєї першої каденції переконував російського диктатора ніколи не нападати на Україну.

Також Трамп сказав, що до пандемії коронавірусу у нього були дружні стосунки не лише з Путіним, але і з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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