НАТО розглядає розміщення корпусу військ біля кордонів Росії

Передбачається створення інфраструктури для 100-200 осіб, зокрема штабних будівель, технічних приміщень та необхідних комунікацій.

НАТО розглядає можливість розміщення німецько-нідерландського корпусу союзних сил на території Естонії - країни, яка межує з Росією.

Як повідомив міністр оборони Ханно Певкур у коментарі ERR, остаточне рішення щодо розміщення сил в Естонії буде ухвалено протягом поточного року. Якщо воно буде позитивним, сили базуватимуться в місті Пярну.

Йдеться про важливу частину ширшого стратегічного плану НАТО, який охоплює зону відповідальності, що включає і Балтійський регіон. Передбачається створення інфраструктури для 100-200 осіб, зокрема штабних будівель, технічних приміщень та необхідних комунікацій.

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"Це торкнеться не лише наших союзників, які виконують командні функції, а й естонських військовослужбовців, включаючи строковиків. Для Сил оборони це стратегічно значущий крок", - заявив Певкур.

Також зазначається, Пярну має відповідну інфраструктуру, адже поруч є порт, аеродром, залізниця та шосе. Крім того, він близько до Риги. Нас цей проєкт планують виділити 17 млн євро.

Загроза війни Росія-НАТО

Як заявив раніше очільник ГУР Кирило Буданов, завдання номер один програми переозброєння Росії - це підготувати її до війни з НАТО на 2030 рік.

"Завдання номер один, прописане в цьому системному документі, - це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети", - сказав він.

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