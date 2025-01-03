Відомо, що початковий тестовий проєкт обійдеться у приблизно 2 мільйони доларів.

НАТО працює над перенаправленням даних через космос, побоюючись, що Росія може перерізати підводні інтернет-кабелі. Про це пише Business Insider.

Величезна мережа підводних кабелів десятиліттями лежала в основі інтернету. При чому ці кабелі майже не охоронялися. Зараз мережа виглядає все більш вразливою, що підкреслили нещодавні випадки з обривами кабелів у Балтійському морі, з якими повʼязують Росію.

"Ці інциденти спричинили гонку за захист інфраструктури, безпекою якої, на думку багатьох аналітиків, нехтують. На передньому краї знаходиться проєкт, що фінансується НАТО: Гібридна космічна/підводна архітектура забезпечення інформаційної безпеки телекомунікацій (HEIST)", – йдеться у матеріалі.

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Відомо, що початковий тестовий проєкт обійдеться у приблизно 2 мільйони доларів. Зокрема, 400 тисяч доларів надійдуть від НАТО. Проєет розробляється науковцями разом з компаніями супутникового широкосмугового зв'язку Viasat і SpaceX. У разі якщо випробування завершаться успіхом, країни і компанії зможуть придбати мережу для фінансування набагато ширшого розгортання.

Основна ідея цього проєкту доволі проста. Вона полягає у використанні супунтиків для передачі деяких даних. Такий підхід має зробити Захід менш залежним від підводних кабелів.

"Наша кінцева мета – переосмислити основу інтернету. Замість того, щоб вимагати, щоб усі наші дані проходили через підводні кабелі (від яких залежить 95% інтернету), ми хотіли б створити екосистему альтернативних варіантів", – пояснив Грегорі Фалько, професор інженерії в Корнельському університеті, який працює над проектом HEIST.

Хоча підводні кабелі дуже ефективні, вони не є дуже стійкими до природних та антропогенних загроз.

Доцент кафедри врегулювання конфліктів і міжнародної безпеки Університетського коледжу Лондона Мелані Гарсон зазначила, що будь-які заходи з підвищення стійкості комунікаційної архітектури є вкрай необхідними. І багаторівневий підхід програми HEIST, за її словами, "є гарним початком".

План з перенаправлення даних через космос передбачає оснащення існуючих кабелів датчиками для виявлення перебоїв, спричинених диверсіями або природними явищами і нещасними випадками. Якщо буде зафіксовано збій, дані будуть автоматично перенаправлятися через мережу супутників.

"Росія становить загрозу для кабелів і має мотив для їх пошкодження. На думку аналітиків, Росія може прагнути покарати Захід за його підтримку України, націлившись на критично важливі об'єкти інфраструктури, такі як кабелі", – пояснює видання.

При цьому супутники теж не застраховані від збоїв у роботі. Зокрема, їх можуть спричинити космічні погодні явища і зіткнення з уламками (в тому числі з "космічним сміттям"). Крім того, вони можуть зазнати атаки з боку конкуруючих держав, таких як Китай.

Росія, зі свого боку, ймовірно, націлиться на супутники, якщо між нею і США коли-небудь спалахнуть прямі бойові дії, вважають експерти. З огляду на це, Пентагон також намагається захистити супутникові системи, використовуючи технологію протидії перешкодам, якщо вони зазнають нападу.

Пошкодження підводних кабелів

25 грудня було пошкоджено кабель електропередач Estlink-2 між Фінляндією та Естонією. Причетним до цього є корабель під назвою Eagle S.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кайя Каллас заявила, що спроби диверсій у Балтійському морі – не поодинокі випадки, а цілеспрямовані дії, спрямовані на пошкодження нашої цифрової та енергетичної інфраструктури.

Зазначимо, що після інциденту з кабелем Estlink-2 Естонія відправила корабель ВМС країни для патрулювання підводної лінії електропередач.

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