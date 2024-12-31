У Фінляндії наразі розслідують інцидент з Estlink-2, який трапився у Балтійському морі.

Причетність РФ до пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Естонією викликає нові побоювання щодо саботажу критично важливих ліній електропередач. Такі інциденти відбуваються через зростання напруженості у відносинах між Заходом та Росією, а також Китаєм через війну в Україні, тоді як у світі готуються до нового президента США, пише The Hill.

У виданні нагадали, що кабель електропередач Estlink-2 між Фінляндією та Естонією було перерізано 25 грудня кораблем під назвою Eagle S. За словами західних чиновників, це судно є частиною російського тіньового флоту, який працює, обходячи санкції.

"Нещодавні спроби диверсій у Балтійському морі - це не поодинокі випадки, а цілеспрямовані дії, спрямовані на пошкодження нашої цифрової та енергетичної інфраструктури", - наголосила глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кайя Каллас в інтерв'ю німецькій газеті Welt.

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Водночас у Фінляндії наразі розслідують інцидент з Estlink-2. Проте країна заявила, що якір, який, швидше за все, належав Eagle S, було затягнуто на 100 км під воду. Вже на минулому тижні фінська поліція вилучила Eagle S.

"Цей випадок схожий на листопадовий інцидент, в якому китайський суховантаж Yi Peng 3 звинувачують у перетягуванні якоря, щоб перерізати кабелі, що з'єднують Швецію і Литву, і ще один, що з'єднує Німеччину і Фінляндію. У листопаді 2023 року гонконгський корабель був відповідальний за розрив критично важливого газопроводу між Естонією та Фінляндією", - нагадали у The Hill.

Своєю чергою європейські наукові співробітники Центру Карнегі Софія Беш та Ерік Браун кажуть, що Заходу не вистачає єдиної відповіді на захист підводної інфраструктури. За їхніми словами, Європа має "інвестувати в розробку нових технологій захисту підводної інфраструктури, виділяти більше ресурсів на підтримку європейських лідерів ринку з прокладання і ремонту підводних кабелів і працювати з партнерами над забезпеченням безпечних і надійних наскрізних ланцюгів поставок".

Інцидент у Балтійському морі - що відомо

Як писав УНІАН, Естонія відправила кораблі для охорони підводних кабелів після того, як Фінляндія захопила нафтовий танкер, який підозрюють у пошкодженні якорем ліній електропередач. Такий інцидент став вже третій приблизно за рік часу.

Водночас в НАТО попередили про загрозу війни через гібридні атаки РФ. Зокрема диверсія або підпал з боку РФ може призвести до "значних" жертв, вважають в альянсі.

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