Навальний повідомив, що догани йому виносить дисциплінарна комісія, яка складається з семи осіб.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у Володимирській області. І лише за два тижні йому дали вже шість доган.

Читайте такожУв’язнення Навального: журналіст повідомив, коли ЄС введе санкції проти РосіїПро це повідомив сам Навальний у соцмережі. "Догани виносить дисциплінарна комісія, яка складається з семи осіб. До того ж за дві догани можна потрапити в ШІЗО", - написа він.

Також він зазначив, що на розгляді вже перебувають 20 рапортів. У дописі він їх називає своїм "портфоліо поганого хлопця". У нього входить:

схильний до втечі в "Кремлівському централі".

6 доган за 2 тижні в "Покрові";

4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугіно";

Також у дописі опозиціонер уточнив, за що йому видають догани.

Зокрема це: встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом";

відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо";

відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською;

на зустрічі з адвокатами був у футболці ("і це не жарт", – написав опозиціонер).

"Чекаю догани з формулюванням широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати", – написав Навального.

Ув'язнення Навального: деталі

Навальний був затриманий відразу після повернення до РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".

Покарання опозиціонер відбуває у колонії суворого режиму №2 у місті Покров Володимирської області.

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Автор: Ірина Погоріла