Російський опозиційний політик Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у Володимирській області. І лише за два тижні йому дали вже шість доган.
Читайте такожУв’язнення Навального: журналіст повідомив, коли ЄС введе санкції проти РосіїПро це повідомив сам Навальний у соцмережі. "Догани виносить дисциплінарна комісія, яка складається з семи осіб. До того ж за дві догани можна потрапити в ШІЗО", - написа він.
Також він зазначив, що на розгляді вже перебувають 20 рапортів. У дописі він їх називає своїм "портфоліо поганого хлопця". У нього входить:
схильний до втечі в "Кремлівському централі".
6 доган за 2 тижні в "Покрові";
4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугіно";
Також у дописі опозиціонер уточнив, за що йому видають догани.
Зокрема це: встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом";
відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо";
відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською;
на зустрічі з адвокатами був у футболці ("і це не жарт", – написав опозиціонер).
"Чекаю догани з формулюванням широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати", – написав Навального.
Ув'язнення Навального: деталі
Навальний був затриманий відразу після повернення до РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.
У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".
Покарання опозиціонер відбуває у колонії суворого режиму №2 у місті Покров Володимирської області.
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