У Москві політика можуть одразу ж затримати.

Російський політик Олексій Навальний, який пережив отруєння «Новачком», сьогодні повертається до Росії з Німеччини.

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Як повідомляє "Медуза", рейс з Навальним вилітає з Берліна о 16:45 за московським часом (15:45 за київським). Приліт у Внуково - о 19:20 мск (18: 20 за Києвом).

Зазначається, що російська ФСВП звинуватила Навального в ухиленні від обов'язків умовно засудженого у справі "Ів Роше" і затребувала замінити умовний термін на реальний. Служба вимагає, щоб до засідання суду політик перебував під вартою, тому по прильоту його можуть затримати.

У московський аеропорт "Внуково" почали прибувати прихильники політика. Водночас до будівлі аеропорту стягнули силовиків і автозаки – їх фото публікують в соцмережах. У будівлю аеропорту почали пускати тільки людей з квитками на літак. Проводжаючим або зустрічаючим також заборонено перебувати в будівлі аеропорту.

В офіційному Twitter аеропорту "Внуково" повернення Навального з якоїсь причини порівняли з нальотом німецьких літаків в 1941 році.

Напередодні прокуратура Москви попередила про участь у "неузгодженому масовому заході" в аеропорту Внуково у день повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини.

Отруєння Навального: що відомо

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували. Згодом Навального евакуювали з Омської лікарні на лікування в берлінську клініку Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.

4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.

14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.

21 грудня Навальний заявив, що подзвонив своєму імовірному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і оприлюднив відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

Проти Навального в Росії порушили кримінальну справу про шахрайство.

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Автор: Дмитро Захаров