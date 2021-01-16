Напередодні Навального оголосили в розшук на території РФ.

Прокуратура Москви попередила про участь у «неузгодженому масовому заході» в аеропорту Внуково в день повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

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Вказаний захід з органами виконавчої влади міста Москви в установленому законом порядку не узгоджений.

«Пояснюємо, що як організація неузгодженого публічного заходу, так й участь в ньому загрожує встановленою законодавством РФ відповідальністю», – інформують російські правоохоронці.

Прокуратура Москви також заявила, що 15 січня «особи, які закликали до участі у публічному заході» отримали попередження про недопустимість порушення закону.

Напередодні Навального оголосили в розшук на території РФ.

Отруєння Навального: що відомо

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували. Згодом Навального евакуювали з Омської лікарні на лікування в берлінську клініку Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.

4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.

14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.

21 грудня Навальний заявив, що подзвонив своєму передбачуваному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і оприлюднив відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

Проти Навального в Росії порушили кримінальну справу про шахрайство.

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Автор: УНІАН