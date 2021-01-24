У Кремлі також звинуватили посольство США в Росії у втручанні у внутрішні справи РФ.

У Кремлі вважають, що акції протесту в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального вигідні тим, хто хоче "далі качати ситуацію" в країні.

Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, пише Медуза.

При цьому у Путіна вважають, що в протестних акціях взяла участь невелика кількість людей.

"Це [мітинги] вигідно тим, хто хоче далі качати ситуацію. Насправді не качається, тому, що ви не забувайте, ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло багато людей. Ні, вийшло мало людей. Багато людей голосують за Путіна", - сказав Пєсков.

Пєсков також звинуватив посольство США в Росії у втручанні у внутрішні справи РФ через пости в Twitter, присвячені акціям.

"Якби наше посольство певним чином так само зробило, коли заворушення були в Сполучених Штатах, а вони там тривають, то, напевно, це викликало б певне відчуття дискомфорту у Вашингтоні. От завжди хочеться рекомендувати нашим візаві приміряти на себе цю ситуацію", - сказав прес-секретар Путіна.

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Мітинги в Росії: що відомо

У суботу, 23 січня, у Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ із Німеччини.

За останніми даними, в ході акцій були затримано 3296 осіб. Загальне число затриманих є рекордним за всю історію протестних акцій в сучасній історії Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій у Росії на підтримку Навального.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу у понеділок, 25 січня, обговорять "подальші кроки" у зв'язку з масовими затриманнями в РФ на акціях на підтримку Навального.

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Автор: Олександр Топчій