Санкції буде запроваджено проти голови Слідчого комітету РФ Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Калашнікова, директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Золотова і генпрокурора Краснова.

У Європейському Союзі дипломати погодили запровадження санкцій проти чотирьох російських високопосадовців через ув'язнення критика Кремля Олексія Навального.

Про це у Twitter заявив журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

Зокрема, санкції буде запроваджено проти голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова, директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова і генерального прокурора Ігоря Краснова.

"Як очікувалося, дипломати ЄС сьогодні схвалили запровадження санкцій проти Бастрикіна, Краснова, Золотова та Калашнікова у зв'язку з ув’язненням Навального. Посли ЄС 3 березня повинні "дати зелене світло" цьому рішенню, а (обмежувальні) заходи мають набути чинності 5 березня", - наголосив Йозвяк.

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Санкції ЄС через ув'язнення Навального: що відомо

Глави МЗС країн Євросоюзу 22 лютого домовились розпочати підготовку санкцій проти чотирьох російських посадовців. Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловив сподівання, що Рада ЄС за тиждень схвалить санкції проти російських посадовців, причетних до кримінального переслідування опозиціонера Олексія Навального.

Санкції через отруєння Навального: деталі

15 жовтня 2020 року Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 6 осіб та однієї установи через отруєння Навального.

Зокрема, санкції було запроваджено проти начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла, директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортникова, заступників міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка, а також проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології.

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

18 січня суд заарештував опозиціонера. Пізніше суд ухвалив рішення відправити Навального до колонії за так званою справою «Ів Роше» на 2 роки і 5 місяців.

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Автор: Віталій Саєнко