Таке рішення буде ухвалено у відповідь на ув'язнення критика Кремля Олексія Навального.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу домовились розпочати підготовку санкцій проти чотирьох російських високопосадовців у відповідь на ув'язнення критика Кремля Олексія Навального.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох дипломатів.

Сьогодні на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ під час обговорення цього питання прізвища російських посадовців не називались, але дипломати повідомили їхні посади.

Зокрема, йдеться про голову Слідчого комітету РФ, начальника в'язниць, директора російської Національної гвардії і генерального прокурора, проти яких мають запровадити санкції.

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Санції ЄС проти РФ через Навального: що відомо

15 жовтня 2020 року Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 6 осіб та однієї установи через отруєння Навального.

Зокрема, санкції було запроваджено проти начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла, директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортникова, заступників міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка, а також проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології.

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

18 січня суд заарештував опозиціонера. Пізніше суд ухвалив рішення відправити Навального до колонії за так званою справою «Ів Роше» на 2 роки і 5 місяців.

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Автор: Віталій Саєнко