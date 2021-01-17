Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Олексія Навального в'язнем совісті після його затримання в Росії.
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Про це йдеться в повідомленні організації в Twitter.
"Російська влада веде нещадну кампанію проти Навального. Вона повинна негайно і беззастережно звільнити відомого критика Кремля Олексія Навального, затриманого через кілька хвилин після того, як він прибув в московський аеропорт "Шереметьєво" з Берліна", - йдеться в повідомленні.
Затримання Навального: що відомо
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.
- Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво".
- У «Внуково» ОМОН спочатку витіснив на вулицю людей, які зібралися зустрічати Навального, відтак почав затримання. За даними ОВД-Инфо, загалом затримали 37 осіб.
- Прихильників Навального Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, а також його брата Олега Навального і активіста Костянтина Котова затримали в будівлі аеропорту.
- Навального затримали прямо в аеропорту на паспортному контролі.
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