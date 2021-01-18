Російський юрист не виключив, що влада РФ використає ситуацію із арештом Навального.

Президент Росії Володимир Путін використовуватиме опозиційного політика Олексія Навального як розмінну монету на переговорах із Заходом.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив російський юрист Марк Фейгін.

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Коментуючи арешт Навального в Москві на 30 діб, він зазначив: "Мабуть, це компромісне рішення, оскільки 29 січня планується розгляд подання про заміну умовного терміну на реальний за поданням Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). Мабуть, вони обрали цю кількість діб, щоб Навальний перебував під вартою до суду, до 29 січня. У цій ситуації залишається 11 днів до розгляду подання ФСВП. Воно абсолютно божевільне з юридичної точки зору".

Російський юрист не виключив, що влада РФ використає цю ситуацію - "тиск Заходу посилиться, але це для них ігрова ситуація, вони будуть торгуватися".

На запитання, чи став Навальний розмінною монетою в переговорах РФ із Заходом, Фейгін відповів: "Абсолютно точно. За логікою цього ОЗУ ("організованого злочинного угруповання" - ред.) Путіна, він сам погодився в ці криваві лапи приїхати. Значить, вони будуть по повній грати на цій історії. Якщо Захід не поступатиметься у частині санкцій, вони замінять йому термін з умовного на реальний".

Повернення Навального у Росію

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак мав приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений до «Шереметьєво».

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримано за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня Навального заарештували на 30 діб.

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Автор: Андрій Василюк