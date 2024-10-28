Будівництво планують завершити до 2030 року.

У Саудівській Аравії розпочалося будівництво найбільшої у світі будівлі. Хмарочос Mukaab створюють у формі куба в Ер-Ріяді, пише dezeen.

Така будівля наразі офіційно перебуває на стадії будівництва та буде знаходитися на північному заході міста. За словами розробницької компанії, нині ведуть земляні роботи.

Водночас забудовник New Murabba Development Company повідомив, що земляні роботи на місці завершені вже на 86%.

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Хмарочос буде мати форму куба з 400-метровими ребрами. При висоті 400 метрів він буде надвисоким хмарочосом - будівлею заввишки понад 300 метрів та стане найвищим у місті.

Всередині куба буде знаходитися величезний атріум зі спіралеподібною вежею в центрі. Навколо цієї вежі будуть магазини, культурні та туристичні заклади, які займатимуть два мільйони квадратних метрів.

"Куб буде вкритий характерним фасадом з трикутних форм, що накладаються одна на одну, відсилаючи до сучасного архітектурного стилю Наджді. Після завершення будівництва "Мукааб" займе центральне місце в районі Нової Мурабби, який створюється як новий центр столиці Саудівської Аравії", - додали у dezeen.

Розробники кажуть, що "Нова Мурабба" буде містити понад 100 тисяч будинків, 980 тисяч квадратних метрів магазинів, 1,4 млн квадратних метрів офісних приміщень, а також готелі, культурні центри, університет, імерсивний театр та "культовий" музей.

У виданні додали, що проєкт планують завершити до 2030 року в межах проєкту "Бачення 2030", який фінансується з Державного інвестиційного фонду.

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