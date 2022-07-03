Українські військові вже знешкодили понад 40% танків, БМП та БТР окупантів тільки з Південного військового округу РФ.

Оборонні підприємства Російської Федерації відмовляються ремонтувати пошкоджену в Україні бойову техніку окупантів. Між військовим керівництвом Росії і директорами оборонних заводів спалахнув конфлікт.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За час російсько-української війни українські військові знешкодили понад 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів окупаційних частин тільки з Південного військового округу РФ. Їх відновлення повинно проводитися на спеціальних ремонтних підприємствах.

"Доставляючи в ремонтні заводи пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а Запчастини та агрегати продають або обмінюють на алкоголь. До заводів іноді доїжджають тільки обгорілі остови БМП і танків", - йдеться в повідомленні.

При цьому директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт через відсутність компонентів і брак коштів, що надходять від військових за виконані роботи.

Ситуацію намагалися врятувати за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які повинні відновлювати техніку поблизу зон бойових дій, але корупція і жага наживи не дозволила реалізувати цей план.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 3 липня українські військові знищили орієнтовно 1582 танки, 3737 броньовані машини, 217 літаків, 186 вертольотів, 105 засобів ППО, 800 артсистем, 249 РСЗВ, 2614 автотехніки і 15 кораблів і катерів.

Нагадаємо, що на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України чотири російські банки, які уповноважені обслуговувати Російський оборонно - промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів SWIFT.

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