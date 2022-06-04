Він також прокоментував можливість вивезення зерна з України.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливості своєї поїздки до Києва найближчим часом.

Про це він заявив у п'ятницю, додавши, що Володимир Путін зробив "історичну і фундаментальну помилку", напавши на Україну, і що тепер він "ізольований".

"Я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії", - сказав він в інтерв'ю французькій регіональній пресі, додавши, що не "виключає" поїздки до Києва найближчим часом.

У той час як багато його європейських колег вже побували там, Макрон відповів на питання журналістів: "сьогодні я нічого не виключаю". "Ми хочемо збільшити фінансову і військову підтримку України. І, нарешті, зробити все, щоб крупи вивозилися з України", — додав він.

Поставки Францією знарядь Cesar для української армії будуть "компенсованими", уточнив він. "Я просив наших промисловців прискорити виробництво озброєнь, мова йде не тільки про відновлення наших запасів, а й про зміцнення нашої незалежності", — підкреслив Макрон.

Нагадаємо, в Україні задоволені ідеєю Макрона створити європейський політичний союз.

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