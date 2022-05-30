За словами міністра закордонних справ, ця ініціатива не заміняє перспективу майбутнього членства України в Євросоюзі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що задоволений ініціативою президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення Європейського політичного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав на спільній прес-конференції з міністром Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною у Києві.

"Ми проговорили ініціативу президента Макрона щодо створення Європейського політичного союзу. Я отримав необхідні роз'яснення і почутим я задоволений", - наголосив Кулеба.

Як сказав український міністр, Франція та Україна виходять з того, що ідея Європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою для майбутнього членства України в Європейському Союзі, не є якимось особливим "третім" рішенням для України, а є загальноєвропейським процесом, який зробить Україну і Євросоюз сильнішими.

"Ви добре знаєте, як нам усім в Україні набридли якісь окремі рішення, напівзаходи, спеціальні підходи, окремі моделі, які постійно вигадують в окремих європейських столицях для України. Нам не потрібні ніякі спеціальні рішення. Не потрібні ніякі окремі моделі. Нам потрібна чітка юридична фіксація того, що Україна є частиною європейського інтеграційного проекту. Такою фіксацію стане надання статусу кандидата (на вступ в ЄС - УНІАН)", - сказав Кулеба.

Своєю чергою Колонна зазначила, що Франція хоче вже зараз запропонувати гарантії посиленої співпраці в рамках європейського простору з Україною. Вона підтвердила, що ініціатива Макрона в жодному випадку не є альтернативою, але лише додатковим інструментом солідарності та координації для більшого залучення України в європейський інтеграційний простір.

"Ми ще будемо проговорювати цю ідею і, зокрема, в розмові з президентом Зеленським", - сказала Колонна.

Новий тип "європейської політичної спільноти"

Як повідомляв УНІАН, у травні президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою створення Європейської політичної спільноти, в рамках якої можна було б розвивати співпрацю з Україною.

При цьому 22 травня міністр уряду Франції з європейських справ Клеман Бон висловив переконання, що на вступ України до Євросоюзу може знадобитися 15-20 років, але додав, що співпраця з Україною в цей час могла б розвиватися в рамках нової ініціативи Макрона.

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