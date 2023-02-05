Чарльз Бронсон, який просидів у в'язниці 47 років, намагається підвищити свої шанси на умовно-дострокове звільнення.

Ув'язнений з Великобританії Чарльз Бронсон запускає художню виставку в надії, що це допоможе отримати шанс на умовно-дострокове звільнення.

Як пише Sky News, наступного місяця буде подано заявку до Ради з умовно-дострокового звільнення. Рада матиме оцінити, наскільки Бронсон небезпечний, і той факт, що він здатний заробляти гроші своєю творчістю і забезпечувати себе може сприяти позитивному рішенню.

Художник і куратор виставки Олівер Хаммонд каже, що є "хороший шанс", що план дійсно спрацює.

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"Якщо ми зможемо показати, що Чарлі дійсно хоче бути звільненим з в'язниці, щоб працювати над своїм мистецтвом, безумовно, є хороший шанс, що це допоможе його умовно-достроковому звільненню", – вважає він.

Говорячи про саму виставку, Хаммонд назвав її "трохи похмурою".

"Але похмуро і перебувати в одиночній камері протягом 27 років і в тюрмі в цілому 47 років. Це розум людини, що зображає її похмуре життя", - зазначає куратор виставки.

Виставка відкриється для публіки 23 лютого в Henarch Galleries у Східному Лондоні. На ній будуть представлені сотні малюнків Чарльза Бронсона, багато з них зображують погляд ув'язненого на власне кошмарне життя у в'язниці. Їх виставляють на продаж за ціною від 700 до 30 000 фунтів стерлінгів.

Також лондонська виставка включатиме включає цифрові зображення, створені куратором виставки Олівером Хаммондом під враженням від мистецтва, листів або інтерв'ю з Бронсоном.

Третина прибутку буде передана фонду "Народжені для мистецтва", який Хаммонд створив разом з Бронсоном. Метою фонду є постачання художнього обладнання для дітей з малозабезпечених сімей.

Хто такий Чарльз Бронсон

70-річний Чарльз Бронсон вперше потрапив за ґрати в 1974 році – за збройне пограбування поштового відділення. Тоді він був засуджений до 7 років, але у зв'язку з регулярним порушенням режиму досі сидить у в'язниці, більшість часу – в одиночній камері. Британська преса нерідко називає його "найжорстокіший ув'язнений у Великобританії" та "найвідоміший ув'язнений".

У 1988 році Бронсон був заарештований за пограбування, в 1992 році вийшов на свободу, через три тижні був знову заарештований – за підготовку нового пограбування.

Відомий тим, що неодноразово влаштовував напади у в'язницях, зокрема, завдавав фізичної шкоди охороні. Крім того, він брав у заручники свого адвоката, інших ув'язнених, тюремного вчителя. Також Бронсон неодноразово завдавав шкоди собі, утримувався в психіатричних лікарнях суворого режиму.

У 2014 році він змінив ім'я на Чарльз Сальвадор – на честь художника Сальвадора Далі. Протягом довгих років він малює, пише поезію і прозу, своє мистецтво продає і частину коштів жертвує на благодійність.

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