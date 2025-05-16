Менше половини громадян висловили навіть теоретичну готовність брати зброю до рук, якщо почнеться війна.

Словаччина виявилася найгіршою країною у Центральній та Східній Європі за показником готовності населення зі зброєю в руках боронити свою державу. Про це пише Euractiv із посиланням на дані незалежного опитування, проведеного аналітичним центром Globsec.

Так, лише 49% словацьких респондентів заявили, що візьмуть до рук зброю, аби дати відсіч іноземним загарбникам. За жахливо мало, порівняно із сусідніми країнами. Наприклад, у Чехії готові стати до зброї 81% громадян, у Польщі – 84%.

Попри відверто проросійську позицію чинного уряду країни, більшість словаків залишаються відданими членству в ЄС – 75% "за". Це навіть більше, ніж у Чехії, де прибічників єдиної Європи лише 72%.

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На запитання про зовнішні загрози половина респондентів вважають, що Росія становить загрозу для Словаччини. Крім того, 33% опитаних думають, що Китай теж є загрозою.

Політика Словаччини: останні новини

Як писав УНІАН, уряд Словаччини має намір проштовхнути через парламент закон про іноземних агентів, скопійований з російського закону. Це може стати інструментом боротьби з інакомисленням в Словаччині.

Також ми роповідали, що візит прем’єр-міністра Словачиини Роберта Фіцо до Москви на 9 травня розлютив керівництво Європейського союзу. Глава європейської дипломатії Кая Каллас відреагувала заявила, що словацький політик "стоїть на неправильному боці історії".

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