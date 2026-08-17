Трампу час відмовитися від переговорів і допомогти Україні перемогти, - The Telegraph

Попри зусилля США посадити Росію і Україну за стіл переговорів, війна суттєво загострюється.

Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу потрібно зупинитися у намаганні вести переговори з припинення війни і розглянути надання України такої допомоги, яка необхідна для перемоги у війні. Про це йдеться у редакційній статті британського видання The Telegraph.

На початку другого терміну свого президентства, Трамп у минулому році передбачав, що він би закінчив війну між Україною і Росією впродовж 24 годин після вступу на посаду. Навіть за його власними стандартами це було "хвалькувате прагнення", але попри зусилля США у посередництві щодо досягнення різних варіантів припинення вогню і тривалого миру, конфлікт посилюється.

Натомість, Трамп не зміг зрозуміти, що українці не були готовими укласти угоду "земля в обмін на мир", яку він міг би вважати раціональною у світі бізнесу.

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Національний суверенітет України був жорстоко порушений, а провал початкового російського наступу з метою захоплення Києва та інших стратегічних міст означав, що українці могли окопатися та завдати серйозної шкоди своїм супротивникам, навіть ціною великих витрат для себе.

Впродовж значної частини свого опору українці отримували кошти та озброєння від країн НАТО, але зрештою розвинули такий потенціал у розробці дронів, що допомогло значною мірою перенести війну в тил Росії. На вихідних Україна запустила понад 800 безпілотників для ураження різних цілей в Росії, у тому числі склад інтернет-магазину Wildberries біля Мокви, нафтопереробний завод у Ростові і космічний центр з розробки супутників. Своєю чергою, Росія відповіла своєю руйнівною атакою, від якої постраждав книжковий ринок у Києві, суто цивільний об’єкт. Разом з тим, Україна зосереджує свої атаки на об’єкти подвійного призначення, які допомагають військовим.

Як зазначає видання, очевидним є те, що війна, яка далека від свого урегулювання, загострюється у жорстокості.

"Здається, що президент США відмовився від спроб об'єднати дві сторони та, схоже, визнає, що Україна не погодиться на російські територіальні вимоги, і точно не тоді, коли сили Володимира Путіна досягають такого малого прогресу у просуванні", - зазначає видання.

Разом з тим, атаки в глибокому тилу Росії наближають реалії цієї війни до людей, яких офіційна пропаганда в медіа обманювала щодо мети війни і її імовірної тривалості. Натомість, Путін не є кимось, кого легко схилити до прийняття громадської думки, але навіть йому буде важко вдавати, що Росія перемагає, якщо Україна продовжить свої атаки.

На думку видання, європейським країнам потрібно передати більше ракет-перехоплювачів, щоб допомогти захистити Україну від російських безпілотників та балістичних ракет, багато з яких надані Північною Кореєю.

Після останніх російських атак президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідна зброя захисту "не може просто лежати на складі" у той час, коли Україна зазнає ударів з боку РФ. Зеленський переконаний, що нові пакети підтримки буквально сприятимуть щоденному порятунку життів та захисту інфраструктури.

Лідери країн НАТО постійно брали зобов’язання щодо підтримки України, але продовжують не дотримуватися цих зобов’язань, які би могли суттєво вплинути на хід війни.

"Замість того, щоб слідувати якійсь химерній ідеї домовитися про припинення війни, пану Трампу слід розглянути можливість надання Україні допомоги, необхідної їй для перемоги", - наголошують автори видання.

Війна в Україні - позиція Трампа

Як повідомляв УНІАН, на думку старшого наукового співробітника Atlantic Council Джозефа Вебстера, російські проблеми з пальним дають президенту США Дональду Трампу чудову можливість натиснути на Кремль і змусити його покінчити з війною.

У липні Трамп висловив припущення, що війна в Україні може завершитися ще до закінчення його каденції у 2029 році.

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