Коли може закінчитися війна в Україні: Трамп зробив нову заяву

Президент США вважає, що Путін готовий на мирну угоду.

Президент США Дональд Трамп припустив, що війна в Україні може завершитися ще до закінчення його каденції у 2029 році. Також він вважає, що російський диктатор Володимир Путін готовий піти на мирну угоду. Про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю Fox News.

На запитання журналіста, чи вважає він, що війна Росії з Україною закінчиться в період перебування Трампа при владі, він відповів: "Думаю, так. Я думав, це закінчиться раніше, тому що я ладнаю з обома керівниками. Я думав, що це буде для мене найпростіше".

Також він розповів, що постійно повторює Путіну одне й те саме: настав час покласти край війні.

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"Я йому весь час повторюю одне й те ж. Не хочу вдаватися у деталі, але я кажу: "Владімір, тобі час зупинитися. Час покласти край цій війні", - зазначив Трамп.

Коди ведучий запитав, що на це відповідає Путін, Трамп сказав: "Думаю, він готовий піти на угоду". На запитання "Коли?" президент США відповів: "Скоро. Для танго потрібні двоє. Але я думаю, що він готовий піти на угоду".

Чи готовий Путін закінчувати війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що швидкого миру не буде, адже, враховуючи жорстку позицію Росії та Путіна, усі очікують від нього ескалації. Туск вважає, що РФ захоче продовжити цю війну принаймні до зими.

Також агентство Reuters із посиланням на три наближені до Кремля джерела писало, що Путін може ще більше посилити війну в Україні, а заклики до мирних перемовин з Києвом він відкидає. Співрозмовники видання розповіли, що нещодавні удари України дронами по російських нафтопереробних заводах і портах лише зміцнили рішучість диктатора продовжувати бойові дії.

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