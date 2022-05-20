Олександр Лукашенко порадив молоді менше "зависати" в смартфонах.

Олександр Лукашенко заявив, що не користується мобільним телефоном. Він усвідомив його недоліки, які інші теж потім зрозуміють.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

За його словами, використання мобільного не безпечно. Він порадив молоді менше "зависати" в смартфонах.

"Треба іноді його в сторону відкласти та зайнятися справжнім життям. Треба наших дітей та молодь хоч іноді відтягувати від телефону, це дуже важливо. Наше суспільство скоро зрозуміє недоліки цього, поки ми ще не все усвідомили, починаємо усвідомлювати. Але тут недоліків дуже багато та небезпеки для такого віку хлопців й дівчат", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін так само не користується мобільним телефоном.

Як раніше повідомляв УНІАН, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що санкції проти його країни і РФ за війну в Україні все ж працюють. Незабаром від автомобілів Mercedes в цих країнах доведеться відмовитися на користь "дива радянського автопрому" - "Москвича". Він помріяв, що "прийде час, коли у нас будуть свої Mercedes".

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