Ольмерт заявив, що Нетаньягу перебуває в стані "нервового зриву", оскільки побоюється свого усунення з посади.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу "емоційно знищений" своїми масштабними провалами в області нацбезпеки Ізраїлю на тлі нападу ХАМАС, заявив колишній прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт.

Як повідомляє POLITICO, за словами Ольмерта, зараз Нетаньягу знаходиться в стані "нервового зриву", оскільки очікує свого усунення з посади за нездатність забезпечити національну безпеку під час атак ХАМАС 7 жовтня.

"Нетаньягу зломлений. Він зруйнований емоційно, це точно. Я маю на увазі, що з ним сталося щось жахливе. Бібі все життя працював під хибним приводом, що він - "містер безпека". "Він містер лайно", - сказав Ольмерт.

Відео дня

Він заявив, що кожна хвилина перебування Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра становить небезпеку для Ізраїлю.

Як приклад помилкового підходу прем'єр-міністра Ольмерт попередив, що стратегічний план Нетаньягу щодо збереження контролю над післявоєнним сектором Гази звучить рівносильно поверненню в 2005 рік, коли Ізраїль здійснював військове панування над прибережним анклавом. Він також попередив, що терпіння західних союзників Ізраїлю закінчується через нездатність Нетаньягу та його міністрів скласти реалістичний план управління Газою після перемоги над ХАМАСом.

По суті, припустив Ольмерт, проблема полягає в тому, що Нетаньягу знаходиться "в стані нервового зриву".

"Я не перебільшую. Його тиснуть з усіх боків, і, схоже, його увага зосереджена на тому, щоб його не вигнали з офісу в той день, коли закінчиться війна, а можливо, навіть раніше", - сказав він.

Після нападу ХАМАС рейтинги Нетаньягу дійсно впали до мінімуму. Опитування, проведене в середині жовтня, показало, що дві третини ізраїльтян хочуть, щоб наступним прем'єр-міністром країни став будь-хто, крім Нетаньягу. В іншому опитуванні 44 відсотки респондентів сказали, що Нетаньягу відповідає за те, що сталося 7 жовтня. Лише 18 відсотків ізраїльтян вважають, що йому не обов'язково залишати свій пост. 76 відсотків хочуть, щоб він рано чи пізно пішов з посади.

Позиція Нетаньягу щодо війни з ХАМАС

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розгляне можливість "невеликих тактичних пауз" у бойових діях, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги або вихід заручників з сектора Гази. При цьому він знову відхилив заклики до повного припинення вогню.

Також він заявляв, що Ізраїль буде нести "спільну відповідальність за безпеку" в секторі Гази протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: