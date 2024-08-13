Напруженість в регіоні пов'язані з вбивством лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Сполучені Штати Америки просять Туреччину та інших союзників, які мають зв'язки з Іраном, переконати країну в необхідності деескалації напруженості на Близькому Сході. Про це повідомив посол США в Туреччині Джефф Флейк, пише Reuters.

Така заява Флейка пролунала тоді, коли регіон готується до можливих атак з боку Ірану та його союзників після вбивства високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли.

У виданні нагадали, що політичний лідер підтримуваного Іраном угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в Тегерані 31 липня, внаслідок чого з боку Ірану почалися погрози до Ізраїлю, який воює з палестинським ісламістським угрупованням в Газі. Проте в Ізраїлі не взяли на себе відповідальності за це вбивство.

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"Ми просимо всіх наших союзників, які мають будь-які відносини з Іраном, вплинути на них з метою деескалації, і це стосується також Туреччини. Вони (турецькі співрозмовники Вашингтона - УНІАН) роблять все можливе, щоб не допустити ескалації", - наголосив посол США журналістам у Стамбулі.

У Reuters зауважили, що останніми роками відносини між США та Туреччиною були напруженими через союз Штатів з сирійськими курдами, яких Туреччина вважає терористами, а також через купівлю країною російських оборонних систем С-400, внаслідок чого США запровадити санкції проти країни та виключили її з програми постачання винищувачів F-35.

Водночас Флейк вважає, що американо-турецькі відносини наразі "в кращому стані, ніж будь-коли". За його словами, Туреччина відіграла "корисну роль" в найбільшому з часів холодної війни обміні полоненими між США та РФ, що відбувся в Анкарі на початку серпня.

"Вони не були залучені до переговорного процесу, але з точки зору логістики вони відіграли значну роль", - підкреслив він.

Своєю чергою Флейк сказав, що ситуація в Газі була "дуже складною", а риторика президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, яка спрямована проти Ізраїлю, ускладнює роль країни як співрозмовника.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Як писав УНІАН, США перекидають на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та авіаноскець Abraham Lincoln. Також голова Пентагону Ллойд Остін наказав прискорити транзит авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln, яка оснащена винищувачами F-35C.

Водночас видання Politico писало, що Іран може переглянути плани щодо атаки на Ізраїль.

"Останніми днями адміністрація Байдена працює дипломатичними каналами, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб переконати Тегеран переглянути рішення про військову атаку на Ізраїль. За словами двох високопоставлених американських чиновників, вони попередили Іран, що масований удар тільки посилить напруженість і створить ризик прямої конфронтації між двома країнами", - написали журналісти.

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