Лі Хуей зазначив, що сторони повинні вжити конкретних заходів для "охолодження ситуації".

Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей заявив, що, на його думку, ні Україна, ні Росія не зачинили "надійно" двері для переговорів, попри труднощі з їх початком.

Видання Reuters пише, що Лі сказав, що російська сторона цінує прагнення і зусилля Китаю щодо сприяння мирному врегулюванню української "кризи".

"Ризик ескалації російсько-української війни як і раніше високий", - сказав Лі, додавши, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів для "охолодження ситуації" і забезпечення безпеки ядерних об'єктів.

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"Поки це сприяє пом'якшенню ситуації, Китай готовий на все", - сказав він.

Європейське турне Лі Хуей - що відомо

У травні Лі здійснив 12-денний тур Києвом, Варшавою, Парижем, Берліном, Брюсселем та Москвою, намагаючись знайти спільну мову для можливого політичного врегулювання війни в Україні. Його поїздка передувала очікуваному контрнаступу України з метою повернути територію, захоплену Росією.

Однак тур, схоже, не призвів до жодного дипломатичного прориву. Китай підтримує тісні зв'язки з Росією, і Пекін ніколи не засуджував російську інтервенцію і навіть не називав її вторгненням. Китай заявляє, що є нейтральною стороною у війні.

Кремль заявив, що Росія відкрита для переговорів щодо припинення конфлікту. Україна заявляє, що російські війська повинні покинути кожен дюйм її території, включаючи чотири анексованих регіону і Кримський півострів, який Москва в односторонньому порядку анексувала в України в 2014 році, перш ніж можна буде обговорювати мирний план.

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