ФРН вимагає від компанії призначення свого офіційного представника у країні.

Німеччина може заблокувати російський месенджер Telegram на території країни.

Про це газеті Die Zeit заявила глава МЗС Німеччини Ненсі Фезер.

При цьому відімкнення Telegram вона назвала "крайнім заходом", адже уряд ФРН хоче, щоби компанія призначила свого офіційного представника, який би відповідав за дії платформи.

Така особа також необхідна, щоби з месенджера можна було видаляти нелегальний контент.

Читайте такожУ США заявили Росії, що нікому не дозволять "закрити двері НАТО""Ми не можемо просто так це виключати. Відключення було б серйозним кроком й, абсолютно точно, крайнім заходом", – відповіла міністр.

Фезер зауважила, що це питання треба розглядати в контексті єдиного європейського підходу щодо регулювання діяльності соцмереж, оскільки Німеччина сама змінити це не може.

УНІАН раніше писав про вразливості Telegram, які часто використовують у своїх цілях праві екстремісти й наркоторговці.

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